La falsa storia di Taylor Swift in lacrime per aver perso 150 milioni di dollari dopo il sostegno a Kamala Harris

Circola la presunta notizia relativa a una perdita di 150 milioni di dollari da parte di Taylor Swift a seguito del suo sostegno a Kamala Harris. A diffondere la falsa notizia è stato un account pro-Trump su Twitter/X, utilizzando due foto della cantante in lacrime, per poi ripensarci rimuovendo il tweet. La fonte dell’intera narrazione risulta essere un sito “satirico”.

Le foto vengono accompagnate dal seguente testo:

Il testo coincide con il contenuto di uno screenshot che circola via Twitter/X. Si tratta di un tweet pubblicato dall’account @realTrumpNewsX:

BREAKING: Taylor Swift has lost an estimated 150 million dollars over the boycotting of her merchandise and memorabilia after she endorsed Kamala Harris for President.