Lecco, shock in un asilo: trovato impiccato il galletto “adottato” dai bambini. La rabbia delle maestre: «Siamo indignate»

È stato trovato impiccato il galletto Pepe, mascotte di una classe della scuola dell’infanzia Origo di Calco, in provincia di Lecco. L’animale, che veniva curato e seguito da un gruppo di venti bambini tra i 3 e i 5 anni con l’aiuto delle insegnanti, è stato ritrovato senza vita all’interno della recinzione del pollaio della scuola, lasciando sgomenti insegnanti e alunni per la brutalità dell’accaduto. La sua presenza era dovuta a un progetto di attività didattiche che la scuola realizza con l”obiettivo di insegnare la cura e la responsabilità ai più piccoli. «Nella nostra scuola c’è un pollaio e se ne occupano i bambini. Dopo aver pulito raccolgono il dono delle galline e lo portano a casa. Da quando è arrivato Pepe i bambini dicevano che nel pollaio c’era finalmente un ‘papà», hanno raccontato le maestre, sottolineando la propria indignazione.

La rabbia dell’Enpa

Quanto accaduto ha sollevato grande indignazione nella comunità, con la sezione locale dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) che ha espresso vicinanza agli studenti e al personale scolastico. «Ci uniamo al dolore dei bimbi e dei docenti. Affranti e rattristati non ci capacitiamo di come una persona possa compiere atti crudeli ingiustificati soprattutto quando questi colpiscono cuori di piccoli bimbi innocenti. Innocenti come Pepe. Le anime innocenti non si toccano», commenta l’associazione in una dichiarazione.

Leggi anche: