Chiara Jaconis, colpita da una statuetta caduta da un balcone nei Quartieri Spagnoli: «Sembrava di marmo ed era molto pesante»

Chiara Jaconis, 30 anni, è ricoverata nel reparto rianimazione dell’Ospedale del Mare di Napoli. Rischia la vita. In vacanza a Napoli con il fidanzato, è stata colpita in via Santa Teresella nei Quartieri Spagnoli da una statuetta precipitata da un palazzo. La statuetta, probabilmente di onice, decorata con un disegno egizio e forse corredata da una bottiglietta di profumo, è precipitata per cause e in circostanze sulle quali ora indaga la polizia. Mentre il video di una telecamera di sorveglianza di un B&B la ritrae mentre si accascia al suolo. Ieri pomeriggio la polizia ha bussato alle porte del palazzo da cui la statuetta è caduta. Sul balcone di una delle case più in basso sono stati trovati frammenti. Dunque l’oggetto potrebbe essere precipitato dai piani più alti, oppure dal terrazzo.

La storia

All’edizione napoletana di Repubblica uno dei residenti racconta: «Era dopo pranzo, c’era vento. Ho sentito un rumore forte, all’inizio ho pensato a un incidente d’auto. Sono uscito e ho visto la ragazza a terra e quel giovane che gridava: “Chiara, Chiara”. Credevo fossero caduti dal motorino. Poi ho notato quell’oggetto a forma di bottiglia con un flacone di profumo. Sembrava di marmo ed era molto pesante. Si avvertiva un forte odore di profumo». Chiara lavora a Parigi per una grande azienda di moda: «È caduto questo pezzo, non so da dove, non so da che piano. Non so per quale motivo. Certo che se non l’avesse centrata così bene le avrebbe potuto rompere un braccio, non farle così male», dice il padre Gianfranco Jaconis.

