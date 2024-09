Donald Trump lancia una piattaforma di criptovalute: «Verso la rivoluzione finanziaria»

A poco più di un mese dalle elezioni presidenziali negli Usa, il candidato repubblicano Donald Trump ha lanciato una nuova piattaforma di criptovalute chiamata World Liberty Financial, assieme ai suoi figli. L’obiettivo è competere con le istituzioni finanziarie tradizionali e offrire servizi basati sulla finanza decentralizzata. Si tratta quindi di una piattaforma che sfrutta la tecnologia blockchain, che permette transazioni dirette tra utenti, senza intermediari come le banche. Oltre a offrire servizi come prestiti e scambi di criptovalute. La piattaforma si concentrerà principalmente sugli stablecoin, criptovalute ancorate a valute tradizionali come il dollaro, che permettono di mantenere un valore stabile ed evitare le grandi fluttuazioni di altre criptovalute. In futuro, la piattaforma prevede di vendere anche token che daranno diritto a partecipare alla governance del progetto, ma non saranno rivendibili.

«L’inizio di una rivoluzione finanziaria»

«Questo è l’inizio di una rivoluzione finanziaria», ha dichiarato Donald Trump Jr., il figlio maggiore dell’ex presidente americano. Il progetto, riporta il New York Times, è guidato da imprenditori esperti nel settore delle criptovalute, come Zachary Folkman e Chase Herro. Nonostante Donald Trump avesse in passato criticato duramente le criptovalute, definendole una «truffa», ora ha confermato di aver cambiato idea, presentandosi come un sostenitore dell’innovazione e delle valute digitali. Durante una conferenza di settore, ha dichiarato che, se rieletto, sarà «il presidente pro-innovazione e pro-bitcoin di cui gli Stati Uniti hanno bisogno» , posizionandosi di fatto in contrasto con la regolamentazione proposta dall’amministrazione di Biden.

