Cos’è una «roll cloud» e perché non c’entra con grafene, alluminio e «siero genico»

Una strana nube, lunga, orizzontale e relativamente sottile si distende nel cielo. Sotto di essa, le persone, naso all’insù e telefono puntato, scattano foto e si interrogano sulla natura del fenomeno. Tanto curioso da venire condiviso migliaia di volte online stuzzicando anche molti persuasi che il fenomeno non formato solo da vapore acqueo, ma un insieme di sostanze tra cui «grafene, alluminio e magari anche un po’ di siero genico».

Per chi ha fretta:

Circola un video in cui si vede una nuova orizzontale, lunga e relativamente sottile solcare il cielo.

Il video viene condiviso sostenendo che nella nuvola ci siano «grafene, alluminio e magari anche un po’ di siero genico».

Non ci sono prove che la nuvola contenga queste sostanze.

La nube è una formazione naturale nota come roll cloud.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

CONDENSA, SI DI GRAFENE ALLUMINIO E MAGARI ANCHE UN PO DI SIERO GENICO

Non ci sono prove che la nuvola nel video contenga alluminio, grafene o «siero genico», qualunque cosa esso sia. La forma delle nubi invece lascia pochi dubbi: quella nel filmato è una roll cloud (in italiano nube a rotolo, ma la dicitura preferita è quella inglese). Si tratta, come si legge su Focus, di un tipo di nuvola relativamente infrequente ma ben documentato, che alla vista può generare sorpresa e persino inquietudine. Soprattutto in Italia, è raro che si verifichino le condizioni che danno vita alle roll cloud, che sono invece più comuni in Australia e negli Usa.

Come si formano le roll cloud

Le roll cloud si formano quando un fronte temporalesco spinge aria fredda verso il basso, mentre aria calda sale verso l’alto. Nel punto in cui le due correnti si scontrano l’umidità condensa e si ripiega spinta dall’aria calda. Le roll clouds possono essere lunghe oltre dieci chilometri e si muovono rapidamente in preludio di una perturbazione. Tuttavia, non sono quelle, tendenzialmente, a portare piogge, bensì le nuvole che succedono loro.

Wikimedia Commons / Daniela Mirner Eberl | Roll cloud sulla costa dell’Uruguay nel 2009

Conclusioni

Circola il video di una nuvola dalla forma particolare: lunga, stretta che solca il cielo distesa in orizzontale. Si sostiene che il fenomeno meteorologico sia dovuto a alluminio, grafene e «siero genico» disciolti nella nube. In realtà, di ciò non ci sono prove. La nube ha l’aspetto di una roll cloud, un tipo di formazione non molto comune in Italia, ma normale e interamente naturale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

