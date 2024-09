Como, fanno credere a un pizzaiolo di poter triplicare i suoi soldi con la magia: lui gli dà 8mila euro e loro fuggono

Si sono presentati in un locale di Bregnano con una banconota di 50 euro e hanno convinto l’uomo di poterla moltiplicare. Denunciati

Un uomo di 39 anni e uno di 45 anni sono stati denunciati per truffa a Bregnano (Como) oggi, mercoledì 18 settembre. I due avrebbero raggirato un pizzaiolo facendogli credere che fossero in grado di moltiplicare dei soldi con la magia. La truffa all’estero è conosciuta come Black Money Scam (truffa del denaro nero, ndr.). Alla vittima sono stati sottratti 8mila euro, tutti i suoi risparmi. I due presunti truffatori sono al momento denunciati a piede libero.

La truffa

I due uomini si sono presentati alla pizzeria di Bregnano con una banconota da 50 euro e hanno fatto credere al pizzaiolo di poter triplicarne il valore con la magia. Secondo le ricostruzioni, riportate da Fanpage, il trucco sarebbe avvenuto nel seguente modo: la banconota è stata cosparsa con un prodotto chimico ed è poi stata inserita tra due fogli di colore nero. Poi, sfruttando un momento di distrazione del pizzaiolo, i due hanno sostituito la banconota con altre di più alto valore. Attirata dall’occasione, la vittima avrebbe consegnato alla coppia di “maghi” i risparmi di una vita per ottenere indietro la somma di 25 mila euro. I truffatori però hanno fatto perdere le loro tracce.

La denuncia

A distanza di tempo, la vittima della truffa sarebbe riuscita a rintracciare i due malviventi e avrebbe fatto credere loro di voler consegnare un’altra somma di denaro. All’incontro concordato si sono però presentati i carabinieri della stazione di Fino Mornasco che hanno sequestrato il materiale per la “magia” e hanno denunciato l’episodio alla Procura di Como.

