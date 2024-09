Morlupo, dà fuoco alle case dei vicini: «Aveva paura di essere sfrattato»

Marco Fabbricante, 55 anni, è stato condannato a dieci anni di reclusione per incendio doloso. I fatti risalgono alla notte tra il 6 e il 7 febbraio 2023 in una palazzina di tre piani a via San Michele a Morlupo in provincia di Roma. Secondo l’accusa l’uomo ha dato fuoco all’ingresso di tre appartamenti sul pianerottolo della sua abitazione. E lo avrebbe fatto perché aveva paura di essere sfrattato. Nel condominio vivevano dodici famiglie. L’uomo è ora agli arresti domiciliari. Il pubblico ministero è Andrea Calice. I giudici hanno anche stabilito la misura cautelare della libertà vigilata per tre anni dopo che avrà scontato la pena. Nel suo appartamento è stato trovato liquido infiammabile.

Fabbricante, secondo l’accusa, era stato sfrattato. E non sapeva dove trovare i soldi per interrompere l’esecuzione della procedura. Allora imbeve di benzina degli stracci e li lascia davanti agli appartamenti dei vicini. Nell’edificio colloca anche alcune taniche di liquido infiammabile. A mezzanotte appicca il fuoco. Ma l’incendio rimane circoscritto. I pompieri intervengono a salvare gli inquilini. Il 10 febbraio viene arrestato. Ora andrà in carcere.

