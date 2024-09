Torino, il medico dei bambini che andava a fare shopping in orario di lavoro

Francesco Savino era direttore della Struttura semplice del Dipartimento di pediatria e scienze pediatrico nel reparto di Subintensiva allargata della prima infanzia dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. 63 anni originario di Borgomasino, nell’Eporediese, è ora indagato per truffa. Ed è stato sollevato dall’incarico. Perché lasciava l’ospedale in orario di lavoro per andare a fare altro. Visite private ma anche shopping. Oppure il parrucchiere e il supermercato. Secondo i carabinieri in un’occasione, pur risultando in servizio, era invece a cambiare gli pneumatici della sua Bmw. E in un’altra si trovava in un atelier per acquistare delle camicie.

Il pediatra

Secondo l’accusa, scrive oggi La Stampa, una volta entrato in ospedale – dove aveva un contratto fino al 2026 – certificava la sua presenza sul posto di lavoro strisciando il badge. Poi si allontanava senza ripassare la tessera magnetica che invece veniva di nuovo utilizzata per l’uscita definitiva dal Regina Margherita, più o meno verso le 19,30. In totale, i carabinieri hanno accertato oltre 70 episodi, tutti al vaglio dell’autorità giudiziaria per circa 157 ore lavorative. Probabilmente il 63enne era sicuro di non venire scoperto. Ma gli investigatori, coordinati dalla pm Giulia Rizzo, hanno iniziato a controllare le celle alle quali si agganciava il telefonino cellulare in uso esclusivo al medico. Poi lo hanno anche pedinato. Una volta è stato sospeso dai carabinieri a Collegno, a qualche chilometro da Torino.

Le assenze

In tutto il pediatra avrebbe usufruito di un ingiusto profitto per oltre 5.200 euro. Al termine delle indagini i carabinieri del Reparto operativo hanno notificato al medico una misura cautelare: Savino ha l’obbligo di restare a Torino. E non potrà assolutamente allontanarsi dalla sua abitazione dalle 20 fino alle 7,30 del mattino.

