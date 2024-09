Nuova guerra al pezzotto, l’annuncio dell’Agcom: in arrivo multe automatiche a tappeto

Cattive notizie per chi segue illegalmente in streaming le partite di calcio tramite Iptv. A seguito del rilancio della piattaforma anti-pezzotto Piracy Shield, l’Agcom annuncia nuova guerra al pezzotto con un protocollo tra Procura e Guardia di Finanza che prevede una nuova misura: le multe automatiche. A confermarlo è stato il commissario dell’autorità garante Massimiliano Capitanio nel corso di una diretta su YouTube. L’accordo permetterà quindi di emettere multe in modo automatico accelerando l’applicazione di quanto previsto dalla legge 93 dello scorso anno. In questo modo, non sarà necessaria l’autorizzazione giudiziaria per ogni violazione. Fino ad oggi, invece, per ogni multa serviva l’autorizzazione. «L’attività di Piracy Shield è ripresa, limitando alcune delle disfunzioni che l’avevano caratterizzata a fine campionato», ha spiegato il commissario Agcom, annunciando che nel corso delle prime due giornate del campionato di Serie A sono stati bloccati 1.000 DNS e 500 indirizzi IP. Per poi precisare che durante la terza e quarta giornata sono cresciuti. Le sanzioni in questione vanno da 150 a 5.000 euro.

