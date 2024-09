È morto a 58 anni l’attore palermitano Maurizio Bologna

Maurizio Bologna, nato a Palermo 58 anni fa, è morto nella giornata di venerdì 20 settembre a causa di un infarto mentre si trovava nella sede dell’Inps dove lavorava. Bologna era noto al pubblico per la sua carriera d’attore. Nel 1975 ha iniziato a lavorare per il teatro a Palermo, per poi esibirsi sui palcoscenici dello Stabile Biondo e del Teatro Bellini. In tv ha esordito 30 anni più tardi, nel 2005, con il docufilm Caravaggio trasmesso dalla Rai. Nel 2017 ha interpretato Vito Ciancimino nel film di Pif La mafia uccide solo d’estate. Il conduttore tv e regista lo ha poi voluto anche per In Guerra per Amore. Bologna ha partecipato alla serie tv Il commissario Montalbano, per la regia di Alberto Sironi accanto a Luca Zingarettim e alla fiction Makari con Claudio Gioè. Ha lavorato anche nella fiction Incastrati, prodotta da Netflix: un grande successo di Ficarra e Picone. Nel 2019 nel film di Roberto Lipari Tutt’apposto. Tra i suoi recenti impegni cinematografico il film Spaccaossa con Vincenzo Pirrotta. Il 24 settembre era stato presentato il film La bocca dell’anima, in cui aveva recitato.

