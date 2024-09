Chiavari, nipote uccide la nonna 82enne a colpi di forbice: «Avevamo litigato»

Un giovane di nome Simone Monteverdi ha ucciso la nonna 82enne, Andreina Canepa, questa mattina a Chiavari (Genova). «La nonna è morta ma io sto bene», avrebbe detto il ragazzo al 112. Sul luogo del delitto sono arrivati i carabinieri che, una volta entrati nell’appartamento, hanno trovato il nipote sporco di sangue e la donna ormai priva di vita. Per lei non c’è stato nulla da fare. Da una prima ricostruzione si è saputo che nonna e nipote vivevano insieme. Agli investigatori Monteverdi ha riferito i dettagli di come si sarebbero svolti i fatti: «Prima abbiamo litigato, poi l’ho colpita con una forbice che ho buttato dalla finestra». Insieme ai militari il pubblico ministero Francesca Rombolà e il medico legale Sara Lo Pinto. La donna in passato era stata la titolare di un negozio di pratiche auto in corso Dante.

