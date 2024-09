La Russia pubblica la “black list” dei Paesi immorali che «impongono politiche neoliberiste distruttive». C’è anche l’Italia

Ad agosto, Vladimir Putin ha firmato un decreto per fornire “sostegno umanitario” agli stranieri che condividono i “valori tradizionali e morali russi” e che rifiutano le “politiche neoliberiste distruttive” nei loro Paesi. Di fatto, la Russia offre a questi stranieri una procedura semplificata per ottenere visti temporanei di tre mesi per chi desidera trasferirsi in Russia. A seguito dell’approvazione, il Ministero degli Esteri venne incaricato di stilare una “black list” dei Paesi che “impongono” quelle che il Cremlino considera “politiche neoliberiste distruttive”. La lista è stata pubblicata il 17 settembre e include l’Italia.

La lista, stilata dal Ministero degli Esteri e approvata dal primo ministro russo Mikhail Mishustin, consente ai residenti di ben 47 Paesi di richiedere il “sostegno umanitario”. Oltre all’Italia, figurano Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna, Canada e, naturalmente, l’Ucraina. La lista include anche Taiwan e Corea del Sud, antagonisti dei due alleati Cina e Corea del Nord. Non compaiono, invece, alcuni Paesi europei come l’Ungheria e la Slovacchia. Anche la Turchia viene esclusa dalla lista.

L’elenco completo:

Australia

Austria

Albania

Andorra

Bahamas

Belgio

Bulgaria

Gran Bretagna (comprese le dipendenze della Corona e i territori britannici d’oltremare)

Germania

Grecia

Danimarca

Irlanda

Islanda

Spagna

Italia

Canada

Cipro

Lettonia

Lituania

Liechtenstein

Lussemburgo

Malta

Micronesia

Monaco

Paesi Bassi

Nuova Zelanda

Norvegia

Polonia

Portogallo

Repubblica di Corea

Romania

San Marino

Macedonia del Nord

Singapore

Slovenia

Stati Uniti d’America

Taiwan

Ucraina

Finlandia

Francia

Croazia

Montenegro

Repubblica Ceca

Svizzera

Svezia

Estonia

Giappone

Leggi anche: