Selvaggia Lucarelli al veleno contro Fedez: «Fai quello di strada ma frigni per 150mila euro, mi sembri Sangiuliano»

Non poteva non replicare, la giornalista e influencer Selvaggia Lucarelli, dopo che Fedez aveva tirato in mezzo pure lei nella lite social-musicale con Tony Effe: «Coi rapper vai alla grande, li dissi da paura / Con loro fai il fenomeno, con me frigni in questura / Fai quello di strada che fa brutto e stappa / Con me per tribunali e vuoi 150 kappa». Il cantante che da giorni si sfida a colpi di rime e insulti con il rapper Tony Effe aveva citato la giornalista nel testo della sua canzone Allucinazione collettiva: «Tony LucRarelli», lo aveva definito, affondando il colpo contemparaneamente contro entrambi.

La giornalista si prende gioco del rapper per il «doppio binario» su cui si muoverebbe: «Mi hai detto “bimbominkia mi aiuti maresciallo” e dopo “minchia zio io suonavo al Leoncavallo”», lo attacca citando le sue presunte passate frequentazioni col centro sociale iconico di Milano. E invece è di animo debole, è l’accusa. Con cui lo accosta all’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: «Vai in giro coi badanti, ‘bro vengo da Rozzano / Ma senza i grandi e grossi mi sembri Sangiuliano». Infine Lucarelli chiude con un attacco che richiama la foto scelta per la canzone improvvisata: «Quello di Chiara è un vaso, il tuo al massimo un vasino».

Dal profilo Instagram di Fedez

