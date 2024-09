Arriva dagli Usa il primo vaccino anti-influenzale via spray. Bassetti: «Ecco perché sarà una rivoluzione»

L’entusiasmo del medico italiano dopo il via libera del Fda: «Ora nessuno potrà più dire che non si vaccina per paura dell’ago»

Svolta dagli Usa nel mondo dei vaccini. La Food and Drug Administration ha approvato, per adesso solo negli Stati Uniti, il primo vaccino antinfluenzale somministrabile tramite spray nasale. Il FluMist – questo il nome del medicinale – proteggerà contro l’influenza A e B con un’efficacia pari a quella dell’iniezione. Per ora potrà essere assunto da persone tra i 2 e i 49 anni. La grande novità è che questo vaccino potrà essere auto-somministrato: basterà la prescrizione di un medico.

La stoccata di Bassetti: «Visto che gli italiani fanno i medici di se stessi…»

In Italia l’approvazione della Fda è stata accolta con entusiasmo da Matteo Bassetti, che lo ha celebrato come «rivoluzione completa» in un video pubblicato sui social media. Un passo in avanti, secondo il medico, per chi ha paura degli aghi. «A questo punto non si potrà più dire che non ci si vaccina perché si ha paura delle punture, o come le chiama qualcuno “punturine”», ha detto non senza un cenno poco velato ai no vax. «La cosa più importante – ha ribadito Bassetti – è che sarà un vaccino da autosomministrazione». E poi un’altra stoccata, questa volta agli italiani in genere: «Siccome agli italiani piace da morire fare i medici di se stessi… bene, dopo aver avuto la prescrizione del medico te lo può somministrare anche qualcuno che non sia medico». Non è ancora dato sapere quando il vaccino a spray nasale sbarcherà in Europa.

Leggi anche: