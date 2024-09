È morta Paola Marella, l’architetta e conduttrice tv famosa per i programmi sulla casa: aveva 61 anni

Vendo Casa Disperatamente e Cerco Casa Disperatamente sono solo due dei programmi che hanno fatto entrare il volto di Paola Marella nei salotti degli italiani. L’architetta milanese, diventata una star dell’emittente Real Time, è morta sabato 21 settembre, all’età di 61 anni. Da tempo, combatteva contro un tumore: ne aveva parlato, nel 2021, in un’intervista a Panorama. «Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla». Marella lascia un figlio, Nicola.

Leggi anche: