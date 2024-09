Usa 2024, Harris sale nei sondaggi. Trump: «Se perdo non mi ricandido nel 2028»

Se a novembre sarà sconfitto non si ricandiderà nel 2028. Parola di Donald Trump. In un’intervista a Full Measure il 78enne ex presidente ha detto di escludere una quarta candidatura, quando avrebbe ormai 82 anni. «No, basta! Non ci penserei proprio», ha affermato. E dopo aver rifiutato di partecipare a un secondo dibattito con la democratica Kamala Harris, è volato nello stato in bilico della Pennsylvania. Mentre la vice presidente è arrivata a New York per un evento elettorale ma anche per l’Assemblea Generale dell’Onu.

Quanto alla campagna vera e propria, la più recente rilevazione della Cnn che ha fatto la media delle ultime cinque rilevazioni condotte dopo il dibattito del 10 settembre su Abc news, Harris è davanti a Trump di 3 punti percentuali, il 50% contro il 47%. Per Nbc, invece, il distacco sarebbe del 49% contro il 44% dell’ex presidente. Harris sembra in vantaggio anche sulla raccolta fondi, nonostante Trump possa contare sulle donazioni di Elon Musk. La democratica ha concluso il mese di agosto con quasi 190 milioni di dollari, quattro volte i 44,5 milioni di dollari della campagna del tycoon.

