Modena, la confessione in diretta a Pomeriggio 5: «Ho ucciso io mia madre, non ce la facevo più» – Il video

«Sì sono stato io, l’ho soffocata». In diretta a Pomeriggio 5 Lorenzo Carbone, 50 anni, ha confessato di aver ucciso la madre di 80 anni nella loro casa di Spezzano di Fiorano (Modena). La donna era stata trovata morta nella tarda serata di domenica 22 settembre e da allora le autorità erano sulle tracce dell’uomo. Sui motivi del gesto Carbone, in evidente stato di confusione come dimostrano le immagini, dichiara: «Non ce la facevo più, non riuscivo a gestirla».

Il crollo davanti alle telecamere

La notizia è stata data in diretta al programma condotto dalla giornalista Myrta Merlino. L’inviato Fabio Giuffrida racconta di aver notato l’uomo, sudato e confuso, aggirarsi per la zona dove la troupe aveva parcheggiato la macchina. «Avevamo assistito alle ricerche dei vigili del fuoco e dei carabinieri, pensate avevano anche alzato in volo i droni», racconta il giornalista, «a un certo punto si avvicina un uomo», allora il cronista scende dall’auto e lo approccia. «Sì sono io, sono quello che cercate», ammette sconfortato. Carbone poi si appoggia a un muro e in preda al pianto spiega il perché abbia ucciso la madre: «Mia madre era tra la demenza e l’Alzheimer e a volte diceva cose che non mi faceva…», spiega. Il racconto è inframezzato dai sospiri, il giornalista gli chiede se avessero litigato nelle ore precedenti, lui nega. Dice di non essere andato dai carabinieri, ma «forse ora è meglio (chiamarli, ndr)», riconosce. Infine, ancora sconvolto aggiunge: «Non lo so perché l’ho fatto non lo so». I militari sono poi giunti sul posto per arrestarlo.

In copertina: ANSA/FRANCESCO VECCHI I La casa dove la donna di 80 anni è stata trovata morta a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena, 22 settembre 2024.

