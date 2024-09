Referendum cittadinanza, raggiunto il quorum di firme in pochi giorni: cosa prevede e quando si vota

Ha raggiunto quota mezzo milione di firme il referendum sulla cittadinanza italiana indetto da Riccardo Magi, deputato di +Europa, e sostenuto da altri partiti progressisti e decine di associazioni. Oggi, martedì 24 settembre, il contatore del sito del ministero della Giustizia ha certificato il raggiungimento del quorum, fissato a cinquecentomila firmatari, con sei giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Fino alla scorsa settimana, il referendum aveva raccolto solo qualche decina di migliaia di adesioni. A partire dallo scorso weekend, c’è stato un vero e proprio boom di firme, al punto che lunedì 23 settembre il sito del ministero è andato in tilt a causa dei troppi accessi. Nella giornata di ieri, sono state raccolte oltre 155mila sottoscrizioni, la cifra più alta registrata mai registrata in un solo giorno.

Come si ottiene oggi la cittadinanza italiana

La legge che fissa i criteri per l’ottenimento della cittadinanza è stata varata nel 1992 ed è una delle più restrittive a livello europeo. La norma prevede che si diventa italiani se si nasce da genitori con cittadinanza italiana o se ci si unisce in matrimonio con un cittadino italiano. In alternativa, si può acquisire la cittadinanza per naturalizzazione, ma solo alla maggiore età e dopo dieci anni di residenza «legale e ininterrotta» in Italia. Il principio alla base di queste regole prende il nome di ius sanguinis e prevede che la cittadinanza sia acquisita per discendenza. I due modelli alternativi di cui ciclicamente si torna a parlare solo lo ius soli e lo ius scholae. Il primo, in vigore negli Stati Uniti, lega il diritto di cittadinanza al luogo di nascita. Vorrebbe dire che chi nasce in Italia è cittadino italiano. Lo ius scholae condizionerebbe invece l’acquisizione della cittadinanza al completamento di un ciclo di studi.

Cosa chiede il referendum sulla cittadinanza italiana

Il referendum promosso da Più Europa propone di ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza ininterrotta in Italia richiesti ai cittadini stranieri per fare domanda di cittadinanza italiana. Il dimezzamento di questo termine riporterebbe di fatto l’Italia alla legislazione in vigore prima del 1992 e in linea con quanto previsto da molti altri Stati dell’Unione europea. Ai fini della concessione della cittadinanza, resterebbero invariati tutti gli altri requisiti già stabiliti dalle norme vigenti, vale a dire: «la conoscenza della lingua italiana, il possesso di adeguate fonti economiche, l’idoneità professionale, l’ottemperanza agli obblighi tributari, l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica». Secondo i promotori del referendum, sono circa 2,5 milioni le persone in Italia che beneficerebbero di questa modifica normativa.

La spinta dei vip

Negli ultimi anni, sono stati fatti molti tentativi di rimettere mano ai criteri per l’acquisizione della cittadinanza italiana. La scorsa estate, il tema è tornato sotto i riflettori e ha persino diviso le forze di maggioranza, con Forza Italia che si è schierata apertamente per lo ius scholae e la Lega che ne ha sùbito preso le distanze. Tutti i tentativi di approvare una riforma in parlamento sono andati a vuoto. Ed è anche per questo che si è deciso di provare la strada del referendum. A dare grande visibilità alla raccolta firme hanno contribuito anche alcuni personaggi in vista, che hanno appoggiato pubblicamente l’iniziativa. È il caso di Ghali, Zerocalcare, Alessandro Barbero, Roberto Saviano, Julio Velasco e non solo.

Quali sono i prossimi passi e quando si vota

Una volta conclusa la raccolta firme, i promotori del referendum dovranno depositare le firme, che saranno sottoposte a un controllo di legittimità. Prima del voto ci sarà da superare poi un altro passaggio, ossia il controllo di legittimità costituzionale del quesito proposto. La votazione dello scrutinio dovrà avvenire per legge in una domenica compresa tra il 15 maggio e il 15 giugno. Affinché il risultato della consultazione referendaria sia valido, è necessario che almeno il 50% degli aventi diritto al voto si rechi alle urne.

Il quesito

Il quesito che sarà sottoposto ai cittadini è il seguente:

«Volete voi abrogare l’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonche’ la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?».

