Strage familiare a Nuoro: uccide moglie, figlio e figlia e poi si toglie la vita. 4 feriti

Una tragedia familiare si è consumata questa mattina, 25 settembre, a Nuoro, dove Roberto Gleboni ha ucciso la moglie e una figlia, ferendo gravemente altri due figli piccoli e un vicino di casa. Uno dei due è successivamente morto nell’ospedale San Francesco. Secondo le prime ricostruzioni, dopo il primo massacro nella sua abitazione, l’uomo si sarebbe recato anche nella casa della madre, sparandole e causandole ferite gravi alla testa. Poi si è suicidato. Le forze dell’ordine, tra cui polizia e carabinieri, sono immediatamente intervenute sul posto per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di questo terribile episodio. Le ambulanze del 118 hanno soccorso i feriti, che sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Le altre vittime sono Giuseppina Massetti e la figlia Martina.

Le autorità sono al lavoro per comprendere le cause che hanno spinto l’uomo a compiere un gesto così estremo. La prima fase della strage si è svolta nell’appartamento in via Gonario Pinna dove l’omicida padrone di casa, dopo un dissidio familiare ha ucciso a colpi di pistola la moglie e una figlia, ferito altri due figli, e poi anche un vicino di casa. L’uomo poi si è recato a casa dell’anziana madre, in via Ichnusa, ferendola alla testa e suicidandosi dopo. I feriti sono stati tutti trasportati dalle ambulanze del 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro, uno è in codice rosso. Il vicino in fin di vita si chiama Paolo Sanna.

