Milano, Venezia e Firenze tra le peggiori città europee da visitare: il risultato del sondaggio degli utenti su Reddit

Anche grandi metropoli come Barcellona e Atene finiscono nel mirino del web. Tra i principali motivi la noia, il sovraffollamento e le «trappole per turisti»

Secondo un sondaggio sul social media Reddit, Milano, Firenze e Venezia sarebbero tra le città europee da evitare come tappe di viaggio. Ferie, ponti lunghi, weekend: visitare posti lontani da casa è ormai una delle attività più diffuse. Non conta l’età, la nazionalità o il momento dell’anno. Tra le mete più gettonate al mondo ci sono le grandi città europee, che però negli ultimi anni – soprattutto nell’epoca post Covid – hanno iniziato ad accusare il colpo. Il colpevole è l’overtourism: le strade si riempiono di turisti fino a soffocare il traffico cittadino, i negozi e le botteghe si trasformano in locali fatti apposta per attirare i visitatori. Di questa tendenza, già denunciata innumerevoli volte da chi vive in quelle stesse strade, stanno iniziando ad accorgersi anche i turisti.

Noia, sporcizia e paradisi da pensionati

Una classifica stilata in autonomia dagli utenti: non è certo un metodo nuovo a Reddit. Il social, nei suoi spazi, tende a premiare la possibilità di esprimere le proprie opinioni riguardo ai temi più svariati. In questo caso, riguardo alle città europee da evitare assolutamente durante le vacanze. Tra queste compaiono Bratislava, la capitale della Slovacchia, che secondo molti è «la città più noiosa al mondo». Scarna di monumenti o altre attrazioni, e peggiorata da un atteggiamento dei locali «arrabbiato e spesso troppo depresso». Noiosa è la definizione che va a penalizzare anche Oslo, in Norvegia, che paga dazio soprattutto per quanto riguarda l’assenza di paesaggi naturali spettacolari quanto il resto del Paese.

Ma nella lista compaiono anche città che per la maggior parte dei viaggiatori sono ambitissime. Da Barcellona, che avrebbe troppi ladruncoli per strada, a Bruxelles, «poco suggestiva». Fino a Dublino, ormai tutta palazzoni di multinazionali e uffici, e Atene, «sporca e sovraffollata». Ma anche Basilea, in Svizzera, e Dubrovnik, in Croazia, «luoghi da sogno solo per i pensionati».

Tre italiane tra le peggiori

Nella lista dei peggiori c’è – purtroppo – anche spazio per tre città italiane. Che, paradossalmente, sono tre delle quattro più visitate in termini di numeri. Un’altra vittima della «noia» dei visitatori è proprio Milano, ridotta a una «via di accesso ai laghi». Al capoluogo lombardo si aggiungono due città d’arte per eccellenza come Venezia e Firenze, che secondo gli utenti di Reddit sono diventate «trappole per turisti», perdendo la loro identità.

