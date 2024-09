Roma, catturato un lupo nella zona Nord-Est: aveva azzannato un bimbo di 4 anni nel parco di via delle Vigne Nuove

È stato catturato il lupo che, lo scorso 10 settembre, avrebbe aggredito un bambino di 4 anni nel parco di via delle Vigne Nuove. L’Adnkronos, che riporta la notizia, scrive che l’animale era stato già avvistato diverse volte nel quartiere Porta di Roma, zona a Nord-Est della Capitale. E pare che si tratti dello stesso esemplare che, lo scorso 10 settembre, ha azzannato il piccolo, finito in ospedale al Sandro Pertini. L’aggressione era avvenuta verso le ore 22 e il peggio è stato scongiurato grazie all’intervento di alcuni passanti.

Uno di loro ha raccontato così, sui social, quegli attimi: «Sono il ragazzo che martedì 10 ha salvato insieme ad altri otto miei amici il piccolo bambino dal lupo, al parchetto di via delle Vigne Nuove, verso le 22. Scrivo per le persone che ritengono non sia un lupo ma solo un piccolo randagio cecoslovacco. Questo lupo è molto aggressivo, ha afferrato il povero bimbo e lo ha trascinato a terra con una forza mostruosa per circa tre metri prima che intervenissimo. Non voleva lasciare il bambino». Adesso sono in corso le verifiche per accertare definitivamente che le ferite da morso riscontrate sul corpo del bambino siano state cagionate dal lupo catturato.

