La lupa che ha morso un bimbo a Roma trasferita nel Parco Nazionale d’Abruzzo

Una lupa che il 10 settembre scorso aveva morso un bambino nel Parco della Speranza in zona III Municipio a Roma è stata catturata e trasportata nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. L’animale aveva ferito il bimbo di 4 anni che era stato salvato grazie all’intervento dei passanti. Il bambino era stato poi ricoverato in codice rosso all’ospedale Pertini. Poi la lupa è finita sotto osservazione, mentre il ministero dell’Ambiente ha dato il permesso di cattura. Gli esperti l’hanno rintracciata, i veterinari l’hanno sedata e ora si trova lontana centinaia di chilometri. «La presenza di lupi anche nell’area dell’hinterland romano – spiegano al Messaggero dalla Direzione Ambiente della Regione – non deve sorprenderci. Resta da capire cosa abbia spinto questa lupa ad avvicinarsi considerato il fatto che nel patrimonio genetico di questi animali è scritta chiaramente la separazione con il genere umano».

