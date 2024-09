Grande Fratello, l’opinionista Beatrice Luzzi saluta in diretta tv l’ex suocera «che se ne sta per andare». Scoppia la polemica – Il video

Sui social c’è chi non ha apprezzato la mossa in finale di puntata

Durante gli ultimi attimi dell’ultima puntata del Grande Fratello l’opinionista Beatrice Luzzi ha approfittato per salutare l’ex suocera che, secondo le sue stesse parole, è in procinto di morire. «Vorrei salutare la mia ex suocera, perché sta salutando un po’ tutti in queste ore, se ne andrà. Non potendo esser lì con lei volevo darle un ultimo saluto. Lo faccio da qua: ciao Laura». Il momento non è passato inosservato sui social e in molto si stanno chiedendo se non sia stato offensivo rivolgere un saluto simile durante una trasmissione come il GF, di puro intrattenimento.

Nuove frontiere del lutto in tv: le condoglianze anticipate in diretta

"Se ne andrà in queste ore, ciao Laura" pic.twitter.com/lK7OC1SQ5n

— Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 28, 2024

«Che roba imbarazzante. Oh magari la ex suocera ci teneva o non gliene importa, ma sarebbe bastato un telegramma piuttosto che una diretta TV», posta Luca. E ancora un’altra utente: «Poteva tranquillamente dare l’ultimo saluto alla sua ex suocera, standole vicino , tanto la sua presenza in quello studio è altamente inutile». «Un momento così intimo violato dalla tv spazzatura. Poteva evitare, se ci tieni ci vai, non saluti una moribonda in diretta TV. Che schifo» ha commentato un’altra utente.

