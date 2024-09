Pavia, donna di 69 anni muore dopo due interventi per perdere peso: i figli denunciano

La procura di Pavia ha aperto un fascicolo d’indagine per chiarire cosa abbia portato alla morte di una 69enne residente a Vigevano. La donna, scrive La Provincia Pavese, era stata sottoposta a due interventi per ridurre il peso. In seguito al decesso, i quattro figli hanno presentato un esposto in procura per segnalare un «decesso sospetto» e chiedere ai pm di «accertare eventuali responsabilità mediche». Secondo quanto riportato nel documento, la donna era stata ricoverata il 17 settembre scorso alla clinica Beato Matteo di Vigevano, dove è stata sottoposta a un intervento di bendaggio gastrico.

In seguito all’operazione, le sue condizioni di salute sono peggiorate. I medici hanno condotto una serie di esami e hanno optato per una seconda operazione. La 69enne, però, non si è più ripresa. E il 24 settembre, ad appena una settimana di distanza dalla prima operazione chirurgica, è morta. Il cadavere della donna è stato trasferito all’istituto di medicina legale dell’Università di Pavia per l’autopsia.

