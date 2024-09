Venezia, turista cade nella laguna e viene travolta dalle acque, ma il titolare di una pizzeria si tuffa e la salva

Una giovane madre francese è stata salvata per un pelo a Venezia lo scorso giovedì 26 settembre intorno alle 15.30, nei pressi della Giudecca, dopo essere caduta in acqua mentre cercava di fermare la figlia, avvicinatasi pericolosamente alla riva. La donna, purtroppo, è scivolata ed è stata inghiottita dalle acque del canale, senza più tornare a galla. Ma a salvare la situazione è intervenuto Fabio Bognolo, titolare della pizzeria Ae Botti alla Palanca, dove la donna stava pranzando con la sua famiglia. Testimone della scena, Bognolo non ha esitato a tuffarsi in acqua per salvarla. «Ero lì, e ho visto la scena e, quando è caduta, ho corso, ma era già sott’acqua. I bimbi stavano urlando, e quindi mi sono buttato», ha raccontato l’uomo a Il Gazzettino. «Mi son dato la spinta secca, ma era troppo pesante e non mollava la borsa, quindi mi sono attaccato ai ‘peoci’ e l’ho fatta salire, mi son pure fato male alla mano», ha concluso. Il gesto di Bognolo ricorda tra l’altro quello di sua moglie, Valentina Comin, che a febbraio aveva salvato un cane caduto nella laguna.

