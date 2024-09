Questa non è una festa in Libano per la morte di Nasrallah

A seguito dell’uccisione di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah, sono circolati diversi video che mostrerebbero dei festeggiamenti in Libano, Siria e persino in Iran. Uno di questi mostra una ragazza che si filma insieme ai suoi amici, gioiosi davanti agli altri manifestanti con le bandiere libanesi. In realtà, il video non ha nulla a che fare con la morte di Nasrallah.

Per chi ha fretta

Il video viene largamente condiviso sui social e ripreso anche da giornalisti.

La scena ripresa risale al 2020 durante le proteste di gennaio.

La ragazza ha pubblicato un avviso sulla fake news che circola attraverso l’uso improprio del suo vecchio video.

Analisi

Il video circola insieme a molti altri attribuiti anche a Libano e Iran:

Anche il giornalista Mariano Giustino condivide il video come attuale (anche tramite un reel):

È festa! Si canta! Si balla! Fuochi d’artificio esplodono in tutto il Medio Oriente. Ma ve le fanno vedere queste cose in #Italia? No? Allora ve le faccio vedere io, perché sono le cose più belle che accadono in Medio Oriente, in quel Medio Oriente che vi è stato descritto da un solo punto di vista: quello dei regimi orrifici che lo soggiogano. Per favore! Dite ai media di trasmettere le immagini di giubilo che vengono dal Medio Oriente, dite ai media di dare voce ai popoli del Medio Oriente! Il Medio Oriente gioisce per la caduta dei leader terroristi! Dite agli utili idioti che in Occidente si dichiarano al fianco di #Hamas e di #Hezbollah, negli #Usa e in #Europa che i popoli mediorientali non ne possono più e vogliono liberarsi da queste dittature sanguinarie. Aggiornamenti a breve… Radio Radicale #Israele #Iran #Libano #Turchia

Video del 2020 e la smentita della ragazza

Non è possibile che sia una festa in Libano per la morte di Nasrallah. Il video risulta ripreso nel gennaio 2020, come possiamo notare dalla pubblicazione su TikTok del seguente account:

La data del video, il 19 gennaio 2020, coincide con le proteste e gli scontri di quei giorni a Beirut. A spiegarlo è la stessa ragazza del video e titolare dell’account TikTok:

Amici miei, fate attenzione a tutti i post falsi e non credete a tutto ciò che condividono. Hanno usato un mio video molto vecchio del 2020, sostenendo che mostra me e i miei amici che festeggiamo l’assassinio di una figura politica. SOLO PER CHIARIRE: IL VIDEO È VECCHIO, DELLA RIVOLUZIONE LIBANA, E IO AL MOMENTO NON VIVO IN LIBANO.

Conclusioni

Il video non mostra in alcun modo una festa in Libano per la morte di Nasrallah. Si tratta di una scena ripresa nel 2020, come spiegato dalla stessa ragazza ripresa nella clip che si è dovuta difendere dall’uso improprio di quelle immagini.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

Leggi anche: