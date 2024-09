Taylor Mega sgancia la bomba: «Fedez ha tradito Chiara Ferragni con me? Ma se erano una coppia aperta…»

Tra i protagonisti – anche loro malgrado – del dissing tra Fedez e Tony Effe che ha tenuto banco nelle ultime settimane c’era una voce che ancora non si era sentita: quella di Taylor Mega, storica ex fidanzata di Tony. Già perché a scatenare la rissa a distanza tra i due rapper, tutta a colpi di rime e stories, è stata la presunta “bomba” lanciata da quest’ultimo: la rivelazione di una sua presunta storia con Chiara Ferragni, seguita all’altrettanto presunto tradimento di Fedez proprio con Taylor Mega. Questa sera è lei a rompere il silenzio. Intervistata dalle Iene, l’influencer dice infine la sua. O meglio, in parte dice, in parte allude, in parte lascia intendere. Ma una bomba a sua volta la sgancia, contro l’ex coppia d’oro del jet set: i Ferragnez, sostiene Mega, erano notoriamente «una coppia aperta».

Tradimento o libertà?

Fedez ha tradito Chiara Ferragni con Taylor Mega?, le domanda diretto la Iena Wad nell’intervista in onda stasera. Risposta dell’influencer: «Allora, non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta». «Cosa? Spieghiamolo ai miei parenti in Puglia», ironizza Wad. «È dove hai delle concessioni in più, dove non c’è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo», chiarisce Mega a scanso di equivoci. Ne è certa? Lo si sapeva nell’ambiente? «Questo è quello che ti sto dicendo io, poi non è che io mi metto ad indagare. Sono usciti anche altri gossip eh, non è che sono uscita solo io», conclude sul punto l’ex di Tony Effe, non prima di aver ammesso che Fedez l’ha ricontattata di recente «sapendo che dovevo togliermi qualche sassolino».

La terza incomoda e il giudizio su Chiara Ferragni

Ma se qualcosa tra loro due c’è stato, magari mentre i Ferragnez erano ancora uniti – nodo che l’interessata non sceglie – Taylor Mega non sente «di essere la donna che ha rovinato una coppia?», chiede ancora l’inviato de Le Iene. «Ma figurati, ricordati che se due persone sono belle unite è difficile che ne entrino altre all’interno. Io non ero fidanzata, te lo metto per iscritto. Non era dal 2019. È una cosa molto recente», replica l’influencer in riferimento alla storia con Fedez. Che descrive come «più una cosa fisica, passionale». Fedez, tradotto, «non scriveva niente di che, io avevo la mia tangente e partivo». Quel che è certo è che Taylor Mega non nutriva né nutre grande simpatia per la ex del suddetto. «Per Chiara Ferragni non ti dispiace?», le chiede Wad. «A me non piacciono le persone che non sono coerenti», replica lei. Per poi precisare senza mai nominare esplicitamente la celeberrima influencer che «tante persone sui social non sono coerenti e non si mostrano per quello che sono». Ma lei, Mega, sarebbe disposta a mettere fine a questa guerra? «Non lo posso fare io – è la risposta – Volevi che io facessi da pacere? Ci sono veramente storie difficili e complicate. Secondo me tra di loro si sistemeranno, ma io no».

