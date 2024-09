Bari, auto giù dal cavalcavia a Cassano delle Murge: muore coppia di giovani fidanzati

Nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 settembre a Cassano delle Murge nel Barese un’auto ha sfondato il guard rail ed è caduta dal cavalcavia sulla rampa che porta alla provinciale 236, in direzione di Sannicandro di Bari. A bordo del mezzo c’era una coppia di giovani fidanzati: Francesco Castellaneta, 24 anni, e Greta Falcone, 21. Entrambi sono morti sul colpo. A nulla è valso l’intervento degli operatori del 118 che sono intervenuti poco dopo l’impatto della Marcedes Cla al suolo. Castellaneta era originario di Capurso, mentre Falcone era residente nel quartiere San Paolo di Bari. Sul posto la polizia stradale e i carabinieri stanno eseguendo i rilievi per stabilire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente. Il sindaco di Cassano Murge Davide Del Re, a seguito dell’incidente, ha emesso un’ordinanza che prevede l’interdizione al transito veicolare sulla rampa, necessaria per garantire la sicurezza, poiché l’assenza del guardrail rappresenta un serio pericolo per i veicoli in transito e valida fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

