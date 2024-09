L’avviso della Curia di Napoli ai fedeli: «In giro ci sono quattro falsi preti cattolici, non partecipate alle loro messe»

E avverte chi li segue per battesimi e funzioni: «La partecipazione consapevole alle suddette celebrazioni costituirà una grave mancanza per la loro vita di fede»

La Curia partenopea, tramite il vicario generale, monsignor Michele Autuoro, avvisa i suoi fedeli in un comunicato citando i nomi di quattro falsi religiosi, precisando che «non sono sacerdoti della Chiesa cattolica legittimamente ordinati». La mossa, riporta il Corriere della Sera, è stata fatta dopo numerose segnalazioni. «I Sacri Pastori vigilino scupolosamente e raccomandino i Fedeli a non partecipare ad alcuna millantata celebrazione sia di sacramenti che sacramentali – spiegano – da essi presieduta, partecipata o organizzata». Il documento ammonisce i fedeli anche, perché «la partecipazione consapevole alle suddette celebrazioni costituirà una grave mancanza per la loro vita di fede e per la comunione con la Chiesa cattolica». Questa è la prima volta che la Chiesa di Napoli denuncia la presenza di falsi sacerdoti.

(in copertina foto di James su Unsplash)

Leggi anche: