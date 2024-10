«Anche chi ha fatto l’Olocausto è stata una democrazia, come Israele», la castroneria del 5 stelle Riccardo Ricciardi in aula – Il video

L'intervento durante il question time sulle «iniziative volte all'adozione di sanzioni contro Israele»

«Risparmiateci l’ipocrisia, risparmiateci i codici morali, perché per anni ci siamo sentiti dire “meglio una democrazia un pochino cattiva, che non le dittature”… Allora vi do una notizia: nella storia chi ha gettato le bombe atomiche è stata una democrazia, chi ha fatto l’Olocausto è stata una democrazia, chi sta mettendo seriamente in pericolo tutta l’area del Medio Oriente, e chi sta facendo una strage è Israele, una democrazia, quindi basta con la morale, basta con questo discorso qua». Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Esteri alla Camera, Riccardo Ricciardi, replicando al ministro per i rapporti con il parlamento, Luca Ciriani, che sostituiva il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di in un’interrogazione su «iniziative volte all’adozione di sanzioni contro Israele» al Question time di oggi alla Camera. «La comunità internazionale – ha proseguito Ricciardi – non è in grado di fare alcuna trattativa, non è in grado di reagire a un presidente come Netanyahu, che arriva all’Onu e lo chiama “una palude antisemita”. Viene concesso tutto a Israele e voi non fate nulla. Basta con la morale, basta schermarvi dietro dei valori a cui non credete neanche voi».

La precisazione

«Il riferimento chiaro nel mio intervento in aula era al fatto storico che la democrazia non è garanzia di non commissione di orrendi crimini: non lo è stato per l’Olocausto compiuto da una Germania diventata nazista attraverso elezioni democratiche, non lo è stato per le bombe atomiche sganciate dalla democrazia americana, non lo è oggi per lo sterminio di palestinesi commesso dalla democrazia israeliana», afferma in una nota il vicepresidente del M5s Riccardo Ricciardi precisando quanto affermato oggi in sede di replica al Question time alla Camera in un’interrogazione sul Medio Oriente.