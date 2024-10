Crisi Iran-Israele, Meloni convoca i leader del G7 per un vertice d’emergenza: «Urge soluzione diplomatica»

La premier ribadisce la priorità della stabilizzazione del confine israelo-libanese: «Serve missione Onu più forte»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato per questo pomeriggio una riunione d’emergenza dei leader del G7 «alla luce dell’aggravarsi della crisi in Medio Oriente» all’indomani del lancio di oltre 180 missili dall’Iran verso Israele. Lo ha annunciato la stessa premier in apertura del Consiglio dei ministri, sottolineando che l’Italia – che nel 2024 ha la presidenza di turno del G7 – «continuerà ad impegnarsi per una soluzione diplomatica». Obiettivo chiave per il nostro Paese – ha ribadito Meloni aprendo il Cdm – è «la stabilizzazione del confine israelo-libanese attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701». In quest’ottica, come filtrato già ieri sera, il governo italiano ha invitato il Consiglio di Sicurezza dell’Onu a «prendere in considerazione un rafforzamento del mandato della missione Unifil» in cui sono impegnati anche un migliaio di soldati italiani. Per l’Italia resta d’altronde «altrettanto urgente giungere a un accordo per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi in linea con la risoluzione 2735».

I contatti italiani con Iran e Israele

«L’apertura del fronte libanese e l’intervento diretto dell’Iran hanno inevitabilmente accresciuto il rischio di un conflitto regionale su larga scala, ma l’escalation delle ultime ore ci spinge ancora di più a lavorare per la pace e per il dialogo», ha detto questa mattina il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. Il capo della diplomazia ha sottolineato che «c’è ancora la possibilità di scongiurare una guerra che coinvolga l’intero Medio Oriente» e a questo scopo, ha sottolineato quanto sia «importante mantenere un canale di dialogo con l’Iran». Oltre che con lo Stato ebraico, ben inteso. «L’invito che continuiamo a inviare a tutti, Israele compreso, è quello di lavorare per una de-escalation ed evitare un conflitto che provochi ancora vittime soprattutto tra la popolazione civile. E nel colloquio che ho avuto col ministro israeliano Katz ho insistito non solo sulla tutela dei nostri militari, ma anche sulla necessità di evitare che si ripeta quello che è successo a Gaza con la popolazione libanese. Dobbiamo evitare che ci siano ancora troppe vittime innocenti».