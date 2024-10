Inchiesta Anas, ipotesi corruzione: nove indagati, perquisita la sede della società

Una foto viene usata come «modello di perfezione del corpo femminile» per criticare gli standard di bellezza odierni. Si sostiene che fu utilizzata da Time Magazine come modello di perfezione del corpo femminile nel 1955. Nonostante l’intento nobile, l’informazione contenuta nei post che circolano sui social è falsa, dato che la ragazza nella foto è un’ex pornoattrice nata nel 1977: Aria Giovanni.

Circola un’immagine di una ragazza che si sostiene sia stata considerata un modello di perfezione del corpo femminile da Time Magazine nel 1955.

La foto viene usata per criticare la società odierna, ritenuta colpevole di idealizzare corpi femminili troppo snelli e di denigrare quelli più pasciuti.

La foto mostra l’ex pornoattrice Aria Giovanni, nata nel 1977.

Di conseguenza, è impossibile che sia stata usata da Time Magazine come modello di perfezione del corpo femminile.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica (altri esempi qui, qui e qui). Il contenuto circola anche su Threads. Il testo nell’immagine recita:

Questa foto fu utilizzata nel 1955 dal The Time Magazine come modello di perfezione del corpo femminile. Ai giorni d’oggi verrebbe additata come una cicciona

La descrizione su Threads è la seguente:

Il corpo della prima foto veniva considerato il corpo perfetto nel 1955, possiamo tornare a quegli standard per favore?

Nonostante i proclami fatti sui social, l’immagine non risale agli anni ’50 e non stata usata da Time Magazine nel 1955 per descrivere un modello di perfezione del corpo femminile. Infatti, la foto è ben più recente e la ragazza ritratta è Aria Giovanni, una ex pornoattrice nata nel 1977, all’anagrafe Cindy Renée Volk.

Aria Giovanni

L’immagine e la bufala circolano da anni, come evidenzia il post identico a quelli oggetto di verifica pubblicato nel 2014 da ScuolaZoo e l’articolo pubblicato nel 2015 dai colleghi di Snopes. Per verificarlo, è possibile effettuare una ricerca immagini inversa dai cui risultati si nota il watermark della pagina web dell’attrice: «ariagiovanni.com». Il sito attualmente non risulta più online, ma è possibile reperirne diversi salvataggi su Archive.is.

Conclusioni

La foto considerata «un modello di perfezione del corpo femminile pubblicato nel 1955 da Time Magazine» in realtà è stata molti anni dopo. Ad essere ritratta infatti è Aria Giovanni, pornoattrice nata nel 1977.

