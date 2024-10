Pisa, Beni Arshiaj ucciso con un colpo di pistola alla tempia davanti al figlio: «Sembra un’esecuzione, ma non si sa perché»

Sparati 5 colpi mentre scendeva da furgone di ritorno dal lavoro. Alcuni testimoni hanno detto di avere visto due persone allontanarsi rapidamente in scooter

Sarebbe stato vittima di «un’autentica esecuzione», Beni Arshiaj, 37 anni, ucciso ieri sera intorno alle 21 a Oratorio, periferia Sud-Est di Pisa, davanti a uno dei suoi due figli. Questa è l’ipotesi principale sulla quale stanno lavorando i poliziotti della squadra mobile della questura di Pisa. L’uomo, un piastrellista albanese, era appena rientrato a casa e aveva parcheggiato il suo furgone, quando è stato raggiunto da almeno cinque colpi che gli sono stati sparati da distanza ravvicinata. Sul posto sono stati, infatti, trovati tuti e cinque i bossoli di pistola calibro 22. Ma solo un proiettile, stando alla ricostruzione degli investigatori, sarebbe andato a segno: un colpo mortale alla tempia. Gli inquirenti sono al lavoro anche per contestualizzare il movente e l’ambiente in cui potrebbe essere maturato il delitto.

La zona, una corte vicina alla parrocchia della frazione, non è coperta da telecamere né ci sarebbero testimoni oculari, anche sé alcune persone hanno detto di avere visto due persone allontanarsi rapidamente in scooter subito dopo avere udito gli spari. Sconvolto il quartiere di Oratorio dove stava per partire la processione per la Madonna del Santo Rosario, che è stata poi sospesa. Sui social il parroco scrive: «Al suono gioioso delle campane si è mischiato lo scoppio freddo di colpi mortali. Non abbiamo fatto la nostra processione stasera, e siamo tornati alle nostre case velocemente, frastornati, stupiti, incuriositi, spaventati…». Il 37enne, scrive Ansa, lavorava sia come piastrellista che come giardiniere. Dettagli sui quali la polizia sta lavorando in cerca di riscontri e di elementi utili a ricostruire le ultime ore della vittima.