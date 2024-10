Novate Milanese, la lite poi lo sparo in strada: gravissimo 19enne, arrestato il compagno della madre

Il 46enne ha sparato al figliastro con una pistola detenuta illegalmente: i carabinieri lo hanno fermato per tentato omicidio

È stato arrestato per tentato omicidio un 46enne di origine albanese che nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre ha sparato al figlio 19enne della compagna. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, intorno alle 3.30 di notte è scoppiata una violenta lite in casa, in via 25 Aprile a Novate Milanese, tra l’uomo, il 19enne e la compagna, una donna ucraina di 39 anni. Il diverbio sarebbe quindi proseguito in strada, dove il 46enne ha sparato un colpo contro il giovane, tra il collo e la clavicola, con una pistola detenuta illegalmente. Il giovane è rimasto ferito in maniera grave e i soccorritori lo hanno trasferito all’ospedale Niguarda di Milano in pericolo di vita. Oltre al tentato omicidio, l’arrestato deve rispondere per porto e detenzione di arma illegale, ricettazione. L’arma usata risultata rubata nel 2013 a Sassuolo, nel Modenese, e nell’abitazione gli investigatori hanno rinvenuto 40 cartucce dello stesso calibro oltre a un bossolo.

Foto di archivio: ANSA/Mourad Balti Touati