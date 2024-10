«Tariffe più alte quando piove o c’è troppa richiesta»: la proposta dei Radiotaxi si affida all’algoritmo e divide la categoria

L'idea lanciata in audizione da Loreno Bittarelli, presidente dell'Uri, fa insorgere i sindacati: «Danneggia gli utenti deboli»

Far pagare le corse dei taxi non più in base a quanto previsto per legge, ma a un algoritmo che varia il prezzo in base alla domanda. È questa la controversa proposta avanzata da Loreno Bittarelli, presidente dell’Unione radiotaxi e voce influente della categoria. «Servono elementi di flessibilità: l’offerta è rigida, ma la domanda cambia», ha spiegato Bittarelli durante l’audizione informale alla Camera nell’ambito dell’esame del ddl concorrenza. La sua proposta ha acceso uno scontro interno alla categoria, con diverse sigle sindacali che si sono dichiarate fermamente contrarie.

Il prezzo «dinamico»

Ad oggi le tariffe dei taxi sono disciplinate da regolamenti regionali e comunali sulla base di una legge quadro che vale per tutto il territorio italiano. Questo si traduce nel fatto che le tariffe variano da città a città ma sono identiche all’interno dello stesso comune. La proposta di Bittarelli prevede di abbandonare questo sistema per introdurre un sistema più flessibile, in grado di far aumentare il prezzo della corsa quando c’è molta domanda, per esempio in caso di pioggia o eventi pubblici. «Per facilitare l’incontro tra domanda e offerta è necessario far leva sulla tariffa, predeterminando il prezzo di una corsa sulla base della tariffe stabilite dai Comuni ma stabilendo un prezzo minimo», dice il leader dell’Uri.

Loreno Bittarelli in una foto del 2018 (ANSA/Claudio Peri)

La protesta dei sindacati

La proposta di Bittarelli ha incontrato però l’opposizione della stessa categoria dei tassisti. «Dichiariamo da subito la nostra ferma contrarietà. Non vorremmo che l’utenza, specialmente quella debole, non possa accedere al taxi che è e deve restare un servizio pubblico a tariffa amministrata», tuonano i rappresentanti di Uri-taxi, Federtaxi-Cisal, Uti, Ugl-taxi, Fast-Confsal, Unione artigiani, Tam, Satam, Tutela legale taxi, Claai-taxi e Ati taxi.

Il caos a Roma

La città su cui più grava il problema della scarsità di taxi è Roma, dove di recente l’amministrazione comunale ha lanciato un bando per assegnare mille nuove licenze, anche in vista del Giubileo. Da tempo sui social fioccano le foto-denunce delle interminabili code alla stazione Termini, con residenti e turisti costretti ad attendere per ore prima di poter salire su un taxi. Al concorso pubblico indetto da Roma Capitale parteciperanno 4.274 candidati. Lunedì 21 ottobre si terrà la prova scritta, con il timore di possibili proteste da parte dei tassisti già in attività.

In copertina: Un momento dell’assemblea del sindacato USB Taxi a Roma, 23 gennaio 2024. (ANSA/Claudio Peri)