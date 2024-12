Nettuno, uccide l’ex compagno a coltellate. Arrestata 34enne

I due litigavano da tempo per la custodia del figlio

Una donna di 34 anni ha ucciso l’ex compagno con una coltellata al petto, dopo l’ennesima lite, a Nettuno, comune vicino a Roma. La vittima, 44enne, ha tentato inutilmente di scappare dall’appartamento, in via Bachelet. I due, con problemi di tossicodipendenza alle spalle, litigavano da tempo per la custodia del figlio. E, secondo quanto riporta il Messaggero, la vittima aveva in gestione un bar. Il corpo dell’uomo è stato trovato senza vita dai carabinieri e dai soccorritori del 118, allertati da un condomino che ha sentito le urla e la lite prima dell’omicidio. L’ex compagna, riporta Repubblica, si è presentata di sua volontà in caserma, con i vestiti ancora sporchi di sangue. Immediato l’arresto per omicidio. La donna ora si trova in carcere a Rebibbia.

(foto di repertorio Ansa)