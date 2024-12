L’omaggio dei Pinguini Tattici Nucleari a Giulia Tramontano: «Ti meriti un giorno migliore». La sorella Chiara: «Meravigliosa»

La band guidata da Riccardo Zanotti ricorda la 29enne uccisa da Alessandro Impagnatiello nel brano "Migliore"

«Piccola donna, che cammini tra le stelle / Mostri le ferite che nascondi tra la pelle, sono 37 (…) Tu dormi bambino, ti avrei dato il nome di un lungo cammino». E ancora: «Ma il mondo ha deciso per noi / Che siamo due vittime del senno di poi / Tramontano le nuvole, ma resterà il sole / Perché tu ti meriti un giorno migliore». Sono alcuni dei toccanti versi contenuti nel brano “Migliore”, all’interno del nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari “Hello World”. Un omaggio a Giulia Tramontano, la 29enne di Senago incinta di sette mesi uccisa il 27 maggio del 2023 da Alessandro Impagnatiello, il barman condannato pochi giorni fa all’ergastolo per quel femminicidio. Quel delitto scosse l’Italia intera. Un anno e mezzo dopo Riccardo Zanotti ha voluto con la sua band dedicare a Giulia un brano toccante. Che la sorella della vittima, Chiara, ha subito rilanciato, ringraziando i Pinguini per il lavoro artistico e l’attenzione: «Grazie per averle dato vita attraverso la vostra musica. La canterò a squarciagola per te», ha scritto la ragazza su Instagram, parlando di «meravigliosa dedica a Giulia e Thiago», il piccolo mai nato che la 29enne portava in grembo.