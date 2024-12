Milleproroghe, annullate le multe ai no-vax (e rimborsi a chi ha già pagato). Rinviato l’obbligo dell’assicurazione anti calamità per le imprese

Tutte le novità uscite dal Consiglio dei ministri che spaziano dal turismo fino al fisco

Multe ai no vax annullate, prorogato lo scudo erariale e maggior tempo per le aziende per adempiere all’obbligo di assicurarsi contro le catastrofi e un altro anno per poter stipulare contratti a tempo oltre i 12 mesi, con causali meno rigide. Questi alcuni aspetti del decreto Milleproroghe, anticipati qualche giorno fa da Open, e confermati nel tradizionale appuntamento di fine anno del governo relativo allo slittamento di alcune normative. Approvato dal consiglio dei ministri, nel milleproroghe oltre all’annullamento delle sanzioni ai no-vax c’è anche l’estinzione dei giudizi pendenti e il rimborso delle somme pagate anteriormente. Sulla questione rimborsi ora manca solo la valutazione del Mef.

Le novità per le aziende (oltre all’obbligo delle polizze assicurative)

Un aspetto atteso era lo slittamento di tre mesi, dal 31 dicembre al 31 marzo 2025, dell’obbligo di assicurazione anti-catastrofi. E si potrà usare per un altro anno, fino al 31 dicembre 2025, la norma che consente di stipulare contratti a termine più lunghi di 12 mesi. Attivo anche per il 2025 il Fondo di garanzia per le Pmi.

Esteso lo scudo penale dei medici e l’esenzione dell’Iva per gli enti associativi

Esteso fino a fine 2025 lo scudo penale per i medici, che circoscrive la responsabilità penale ai soli casi di dolo e colpa grave in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Prorogato al 31 marzo 2025 il termine per i contributi nei Comuni della dorsale appenninica colpiti dalla scarsità di neve. Sul fronte fiscale viene posticipata al 2026 l’applicazione del nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi. E nello sport slitta di un altro anno la costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche.

Scudo erariale: arriva la proroga

Sarà invece di quattro mesi (dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025) la proroga sullo scudo erariale, che solleva gli amministratori pubblici da responsabilità contabili. Introdotto durante la pandemia è stato prorogato più volte. Ansa sottolinea anche il rimedio sul parere della Corte Costituzionale sul Comitato per i Lep guidato da Sabino Cassese: fatto salvo il lavoro svolto dal comitato, dal 5 dicembre e fino alla fine del 2025 l’attività istruttoria passa al Dipartimento per gli affari regionali guidato da Roberto Calderoli.