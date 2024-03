Al via da oggi il bonus psicologo, ma il sito dell’Inps per le domanda è irraggiungibile

«Pagina non disponibile, il contenuto non è stato trovato», si legge sul portale

Il clic day per il bonus psicologo è arrivato, ma il sito dell’Inps dove richiedere il sostegno economico è inaccessibile da ieri a mezzanotte. Sul portale dedicato alla presentazione della domanda per ottenere il contributo relativo all’anno 2023 – che potrà essere di 500, 1.000 o 1.500 euro in base all’Isee del richiedente (non superiore ai 50mila) – si legge, infatti, «pagina non disponibile: il contenuto non è stato trovato». Da oggi 18 marzo e fino al 31 maggio è (o dovrebbe essere) possibile il richiedere il bonus per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, varato con la manovra economica e i cui importi sono stati rimodulati con il decreto Milleproroghe.

Il contributo è finalizzato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia volte a dare assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia Covid e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Il sostegno verrà erogato ai residenti in Italia fino all’esaurimento dei fondi previsti per l’anno, ovvero 5 milioni di euro, ed elargito in base alla graduatoria stilata dall’Inps. Ai beneficiari verrà fornito un codice univoco con il quale prenotare sedute di psicoterapia presso gli psicoterapeuti e gli psicologi aderenti, compresi molti professionisti che si affidano alla piattaforma di psicoterapia online Unobravo, particolarmente popolare dal periodo della pandemia.

