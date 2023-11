Bonus Psicologo: stanziati fondi in più per 5 milioni di euro

Il fondo per il bonus psicologo sarà incrementato di 5 milioni di euro, raddoppiando così la dotazione stanziata per il 2023. Lo prevede un emendamento riformulato dal governo al Decreto anticipi. All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale iscritto nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali del Mef. Già a inizio mese il ministro della Salute Orazio Schillaci rispose, attraverso il suo Capo di gabinetto, al rapper Fedez che sullo stanziamento dei fondi ha condotto una sua battaglia. L’artista aveva lanciato una petizione online per chiedere un aumento delle disponibilità ma soprattutto il decreto attuativo utile per sbloccare lo stanziamento.

(in copertina foto Sigmund su Unsplash)

