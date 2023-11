Bonus psicologo da 300 euro per gli studenti, l’Università di Bari prima a lanciare il voucher: come funziona

Suicidi, bugie ai parenti sugli esami (non) svolti, e ansia da prestazione come compagna di studi. Il benessere psicologico degli studenti universitari è sempre di più al centro delle cronache. Da qui nasce l’idea dell’università di Bari Aldo Moro di offrire un bonus psicologo una tantum di 300 euro per (quasi) tutti gli studenti, da poter utilizzare presso strutture private. Misura che si aggiunge al servizio di sostegno psicologico già presente nella struttura. Si tratta del primo ateneo in Italia che ha lanciato questo tipo di servizio e si rivolge ai ragazzi e alle ragazze che risultano regolarmente immatricolati e iscritti per l’anno 2022-2023 a un corso di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento, dottorato di ricerca o scuola di specializzazione. Il tetto massimo richiesto di Isee per accedere al bonus è particolarmente elevato, ovvero 50mila euro, e pertanto abbraccia una platea molto ampia di studenti. Per i bonus psicologo in questione è stato previsto un fondo ad hoc di 90mila euro – previsto nel Piano Triennale 2021-2023 dell’università di Bari – e sarà utilizzato fino a esaurimento fondi.

Come funziona il bonus

Il voucher – come riporta il sito dell’università di Bari – potrà essere utilizzato sia per rivolgersi a psicologi privati sia per rimborsare le spese già sostenute per prestazioni di sostegno psicologico o psicoterapeutico. Il contributo potrà essere corrisposto dopo aver presentato regolare fattura con il proprio nominativo che accerta quindi di essere stati presso uno psicologo. La scadenza per fare richiesta del bonus è il 30 aprile 2024 e comunque fino a quando le risorse economiche saranno disponibili. L’idea dell’ateneo nasce come risposta al numero sempre più crescente delle richieste di accesso al servizio di consulenza psicologica previsto dalla struttura. Al momento, risultano esserci già oltre 250 studenti che hanno fatto richiesta del bonus.

