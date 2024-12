Incidente sui binari a Rubiera: macchinista travolto e ucciso da un treno nel Reggiano sulla linea Milano-Bologna

Si tratta di un dipendente di Mercitalia, parte del gruppo Ferrovie dello Stato. Secondo i carabinieri, stava tornando a casa a fine turno quando è stato investito da un treno regionale

Un macchinista è stato travolto e ucciso allo scalo merci di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, mentre attraversava i binari. Si tratta di un dipendente di Mercitalia, azienda pubblica che si occupa di logistica e trasporto merci del gruppo Ferrovie dello Stato. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.40 di mercoledì 11 dicembre. La linea tra Milano e Bologna è stata immediatamente sospesa per permettere tutti i rilievi del caso. Trenitalia ha avvisato che sono in corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. Alle 21.20, la circolazione era rallentata perché limitata a un solo binario. Non è ancora chiaro quanto avvenuto ma, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che si stanno occupando della vicenda, la vittima stava camminando a piedi lungo i binari per arrivare in stazione dopo aver finito il turno di lavoro. Si sarebbe, quindi avvicinato troppo ai binari venendo investito da un treno regionale in transito.

Incidente a Rubiera, i treni coinvolti

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I convogli coinvolti direttamente dai disagi sulla linea sono il FR 8829 Milano Centrale (19:50) – Ancona (23:38), che ferma a Reggio Emilia AV anziché a Reggio Emilia. «I passeggeri in discesa a Reggio Emilia, possono rivolgersi al Personale di Assistenza Clienti di Trenitalia», informa il vettore. L’altro treno coinvolto è l’IC 596 Napoli Centrale (14:20) – Milano Centrale (23:17), che termina eccezionalmente la corsa a Bologna Centrale. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 614 Lecce (11:54) – Milano Centrale (23:40).

