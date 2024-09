Milano, container si stacca da un carro merci e fa deragliare un treno passeggeri: un ferito

Il deragliamento ha provocato alcuni disagi nella circolazione ferroviaria per i treni da e per Torino e Domodossola

Momenti di tensione nelle prime ore di oggi 13 settembre a Milano, dove un treno passeggeri è deragliato nei pressi di via Pallanza, all’incrocio con viale Fulvio Testi, poco distante dalla stazione ferroviaria di Greco. Secondo le primissime informazioni, l’incidente è avvenuto all’incirca alle 6:20 e ha coinvolto quattro persone, tra cui due ragazzi di 24 anni, un uomo di 51 e una donna. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco e i soccorritori del 118, mentre le prime informazioni parlano di un ferito, di cui non sono ancora state rese note le condizioni di salute.

La causa del deragliamento

La causa del deragliamento sembra essere dovuta a un treno merci che stava transitando sui binari. Uno dei container trasportati, per ragioni ancora da chiarire, si è improvvisamente sganciato, andando a colpire il treno passeggeri che stava sopraggiungendo. Il container (vuoto) ha impattato sul convoglio, sebbene a bassa velocità, provocando così il deragliamento. L’area è stata immediatamente transennata per consentire l’intervento dei vigili del fuoco. Che hanno inviato sei squadre per mettere in sicurezza la zona e gestire l’evacuazione dei passeggeri.

I soccorsi e i disagi stradali

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri di Milano, la polizia locale e gli agenti della Polfer, che stanno indagando su quanto accaduto. Insieme a loro, le ambulanze e le auto mediche hanno fornito assistenza immediata ai passeggeri coinvolti. Il deragliamento ha provocato alcuni disagi nella circolazione ferroviaria. I treni da e per Torino e Domodossola registrano ritardi, al momento, di circa un’ora.

Leggi anche: