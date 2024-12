È morto Isak Andic, il fondatore di Mango: è precipitato in un burrone durante un’escursione

L'uomo aveva 71 anni ed era il proprietario del famoso marchio di moda. Era con i suoi familiari quando è caduto nel vuoto durante una gita nelle grotte di Montserrat (Catalogna)

Isak Andic, 71 anni, fondatore e proprietario del noto marchio di moda Mango, è morto oggi dopo essere precipitato nel vuoto durante un’escursione, con i familiari, nelle grotte di Montserrat (Catalogna). L’imprenditore era in compagnia del figlio e della moglie quando è scivolato cadendo da un’altezza di 150 metri. A dare l’allarme, intorno alle 13, è stato il figlio che ha contattato il 112. Inutile l’intervento delle squadre di soccorso arrivate sul posto: alle 15.30 hanno recuperato il corpo senza vita dell’uomo.

La frana

Andic stava facendo un’escursione nelle celebri grotte della località di Colibatò. Non era la prima volta, l’aveva già fatto in precedenti occasioni. Qualcosa però sarebbe andato storto e l’incidente gli è costato la vita. Quanto si sa finora proviene dalla testimonianza del figlio che era lì con lui insieme alla madre. Andic, secondo quanto riporta El País, precedeva i due quando questi hanno sentito un rumore di pietre franate e hanno visto come l’uomo cadeva nel vuoto, senza riuscire ad aggrapparsi. Il corpo dell’imprenditore è stato trasferito all’Istituto di medicina legale della Catalogna, dove sarà sottoposto ad autopsia.

La storia di Mango

Di origini turche, Andic era giunto in Spagna da adolescente, aprendo il suo primo negozio al Paseo de Gracia, a Barcellona. Attualmente era considerato l’uomo più ricco della Catalogna: Forbes stimava il suo patrimonio netto in 4,5 miliardi di dollari. La sua fortuna l’ha fatta con il marchio di moda prêt-à-porter Mango, fondato nel 1984. «Con profondo cordoglio ci spiace comunicare l’inaspettata e dolorosa morte di Isak Andic, il nostro presidente non esecutivo fondatore di Mango», ha dichiarato il consigliere delegato della compagnia Toni Ruiz, in una nota.

In copertina: EPA/ANDREU DALMAU I La principessa spagnola Letizia Ortiz (L) posa accanto al fondatore e proprietario dell’azienda di abbigliamento transnazionale spagnola Mango, Isak Andic (R), durante la visita della principessa agli stabilimenti di Mango a Palau-solita i Plegamans, alla periferia di Barcellona, Spagna, 07 aprile 2011.