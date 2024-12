Nel 2025 un mese di vacanze con 7 giorni di ferie: tutti i ponti del prossimo anno e come sfruttarli al meglio

Tanti giorni "rossi" del calendario cadono di venerdì o lunedì, permettendo di godere di super weekend. Secondo la Cna, la disposizione favorevole delle date farà da stimolo per il turismo, con introiti del settore previsti in 9 miliardi di euro

Il 2025 si preannuncia un anno particolarmente favorevole per i vacanzieri italiani, grazie a un calendario ricco di ponti festivi. Infatti, rispetto al 2024, l’anno prossimo offrirà offre quattro opportunità in più per piccole vacanze e weekend fuori porta più lunghi del solito e con un po’ di creatività si possono ricavare due settimane piene in primavera. La Cna turismo e commercio stima che la disposizione delle date fungerà da stimolo per il turismo, con oltre 12 milioni di italiani che approfitteranno di questi periodi per viaggiare, generando un totale di circa 45 milioni di pernottamenti distribuiti lungo l’anno. La durata media dei soggiorni sarà di tre o quattro notti per ogni vacanza. L’impatto economico sarà significativo. Tra sistemazioni alberghiere, alloggi, ristorazione, trasporti, cultura ed esperienze, è previsto un introito di 9 miliardi per il settore turistico. Vediamo i ponti del prossimo anno e i giorni di ferie per sfruttare al meglio le vacanze del 2025.

L’epifania: 6 gennaio

Si inizia subito con il 6 gennaio. Il giorno dell’epifania cade di lunedì, permettendo di prolungare un po’ le vacanze per le feste natalizie e di fine anno con tre giorni di riposo prima di ricominciare con la routine lavorativa. Ma anche l’1 gennaio, ovviamente festivo, che sarà di mercoledì, dà la possibilità di creare un super-ponte con due giorni di ferie, il 2 e 3 gennaio, e riposare fino all’Epifania compresa.

Il 25 aprile

Situazione simile in occasione del 25 aprile, che nel 2025 cade di venerdì, offrendo la possibilità di un’altra pausa di tre giorni. Niente fretta, insomma, per chi si concede un fine settimana fuori porta, al mare, in montagna o in una città d’arte, con la possibilità di partire giovedì sera e tornare domenica, sfruttando tre giorni pieni nella destinazione prescelta.

Pasqua, Pasquetta e Primo maggio

Ancor meglio va una settimana dopo, con il primo maggio che quest’anno sarà di giovedì. Con un giorno di ferie ci si può godere ben quattro giorni per dedicarsi alle classiche scampagnate primaverili. E per chi vuole concedersi un viaggio vero e proprio, basta includere Pasqua e Pasquetta, rispettivamente il 20 e il 21 aprile. Con sette giorni di ferie posizionati al punto giusto (22-23-24-28-29-30 aprile, 2 maggio) si può sfruttare un ponte lunghissimo: ben 16 giorni, dalla sera del 18 aprile fino al 4 maggio.

Festa della Repubblica, Ferragosto e Immacolata

La Festa della Repubblica quest’anno sarà di lunedì. Anche in questo caso, dunque, senza aggiungere ferie si potrà allungare di un giorno il weekend. Così come a Ferragosto, che sarà di venerdì. E lo stesso vale per l’Immacolata, un altro super weekend. Natale e Santo Stefano, entrambi “rossi”, saranno rispettivamente di giovedì e di venerdì, da attaccare al weekend senza chiedere ferie per rimanere 4 giorni lontano dall’ufficio.