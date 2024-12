Incidente in laguna a Venezia, motonave si scontra con un vaporetto: cinque feriti

Secondo una prima ricostruzione, il lancione sarebbe uscito dalla propria rotta colpendo il mezzo di trasporto pubblico

Una motonave privata, diretta da San Marco a Punta Sabbioni, si è scontrata sabato 14 dicembre mattina con un vaporetto del trasporto pubblico locale nella laguna di Venezia. Cinque persone sono rimaste ferite: due sono state portate in ospedale per essere ricoverate in osservazione a scopo precauzionale, mentre altri tre passeggeri sono stati medicati sul posto e si sono poi allontanati autonomamente. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, le due imbaracazioni viaggiavano in senso opposto. Il vaporetto Actv era partito dal Lido, con prima tappa a Sant’Elena. Incrociando la navigazione con il lancione però sarebbe stato centrato in pieno quando il mezzo privato è scivolato dalla propria rotta ed è finito senza controllo contro il vaporetto. L’urto ha provocato la caduta di alcuni passeggeri e ha mandato i vetri in frantumi, ferendo in maniera non grave cinque persone. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’imbarcadero Actv di Sant’Elena, nel sestiere di Castello. Sul posto personale della Guardia costiera e i Carabinieri per gli accertamenti del caso.

Foto di repertorio: ANSA