Bergamo, speleologa bloccata nell’abisso di Bueno Fonteno a 4 ore dall’uscita. I soccorritori: «Le operazioni saranno lunghe e complesse»

L'allarme è stato lanciato intorno alle 22 dai compagni di spedizione. Nel 2023 in questa grotta fu salvata un'altra speleologa, rimasta incastrata a 150 metri di profondità con una gamba rotta

Una speleologa è rimasta bloccata nell’abisso di Bueno Fonteno, nel Bergamasco, da ieri pomeriggio. A dare l’allarme sono stati i compagni di spedizione, i volontari dell’associazione bergamasca Progetto Sebino che hanno organizzato e partecipato alla discesa. L’incidente è avvenuto a circa quattro ore dall’uscita della grotta. La chiamata al numero unico per le emergenze è arrivata intorno alle 22.30 di sabato 14 dicembre, dopo che il gruppo ha percorso a ritroso il tragitto ed è risalito in superficie, come riferisce L’Eco di Bergamo. Sul posto, dalla scorsa notte, sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale esperto del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, che si occuperanno materialmente delle operazioni di ricerca e soccorso, che saranno «lunghe e complesse» sotto il profilo tecnico. Sul posto sono presenti squadre del Cnsas provenienti da Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto. Le squadre del Cnsas sono già intervenute qui a Bueno Fonteno nell’estate del 2023. A luglio una speleologa di 31 anni, Ottavia Piana, rimase intrappolata nell’abisso a circa 150 metri di profondità con un ginocchio fratturato. La donna fu recuperata sana e salva dopo un giorno di lavoro.