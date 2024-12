Sannicandro di Bari, 19enne ucciso in piazza a colpi di pistola

L'omicidio in pieno centro, in corso Vittorio Emanuele III: sul posto carabinieri e medico legale

Un giovane di 19 anni è stato ucciso a Sannicandro di Bari martedì sera, 17 dicembre, mentre si trovava in strada. L’omicidio sarebbe avvenuto in pieno centro, nei pressi di un negozio con distributori automatici di bevande aperto 24 ore su 24, tra piazza Vittorio Veneto e Corso Vittorio Emanuele III. La vittima è stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco. Inutili i soccorsi del personale del 118 giunto sul posto. Sul luogo dell’omicidio sono arrivati i carabinieri del comando di Modugno per i rilievi. Gli investigatori acquisiranno le registrazioni delle telecamere di sicurezza di zona. Si attende anche l’arrivo del professor Antonio De Donno dell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari per un primo accertamento esterno sul corpo. Come ricorda Repubblica, lo scorso marzo a Sannicandro un ragazzo di 22 anni era rimasto ferito in una sparatoria in strada: i colpi erano stati esplosi da un’auto in corsa. Per tentato omicidio e porto abusivo di armi erano stati fermati un 36enne e un ragazzo di 16 anni.

Foto di repertorio: ANSA/US CARABINIERI