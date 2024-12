Bolzano, Lamborghini a 2mila metri d’altezza per un «evento privato». Il Club alpino italiano: «L’alta montagna come un luna park» – Il video

Le immagini dei veicoli sportivi trainati fino al rifugio Comici in Val Gardena hanno scatenato non poche polemiche

Super car che “sfrecciano” trainate a oltre 2mila metri d’altezza. Tanto è bastato per scatenare le polemiche sui social. Online sono piovute critiche per la scelta di trasportare alcuni modelli della Lamborghini fino al rifugio Comici a 2.154 metri in Val Gardena (Bolzano). «L’alta montagna è ormai diventata un autentico luna park», ha commentato il presidente del Cai altoatesino Carlo Alberto Zanella guardando il video diventato virale. Il gestore del rifugio, Igor Marzola, ha però voluto contestualizzare l’occasione: «Non c’è nulla da polemizzare. Si è trattato di un evento privato organizzato da Lamborghini per un centinaio di clienti». L’azienda, Lamborghini Spa, si era dissociata «totalmente e fermamente da qualsiasi supposizione o dichiarazione che non provenga direttamente da fonti ufficiali». L’evento, ha chiarito, era «organizzato, gestito ed eseguito da un’agenzia terza» nel «pieno rispetto dei termini contrattuali stabiliti. Automobili Lamborghini ribadisce il suo impegno nel rispettare tutte le normative, affidandosi ad agenzie terze specializzate nell’organizzazione e realizzazione degli eventi, per assicurare che ogni attività organizzata dall’azienda sia conforme agli standard più elevati di legalità e professionalità».