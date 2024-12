Bressanone, bambinaia ubriaca perde i sensi per strada. I carabinieri salvano la piccola di due anni

A soccorrere la donna, distesa a terra, e la bambina sono stati due carabinieri fuori servizio. La "tagesmutter" aveva un tasso alcolemico altissimo ed è stata portata in Pronto soccorso

Una bambinaia (tagesmutter) di 55 anni è stata trovata a terra, priva di sensi da due carabinieri di Bressanone, liberi dal servizio. Accanto a lei una bimba di due anni di cui doveva prendersi cura, che si guardava intorno, spaesata. La donna, ubriaca, stava distesa a terra in una zona del centro città. I due militari si sono avvicinati alla piccola, l’hanno presa in carico e hanno chiamato i colleghi in servizio. La donna è stata successivamente portata al pronto soccorso, dove gli esami hanno rivelato un tasso alcolemico superiore a 3 grammi per litro. Al termine degli accertamenti medici è stata denunciata all’autorità giudiziaria per il reato di abbandono di minore e sanzionata per ubriachezza.

La madre ignara del tutto ha potuto riabbracciare la piccola in caserma

Nel frattempo, la piccola, nelle cure dei carabinieri, ha potuto riabbracciare la sua mamma in caserma, che era ignara di quello che è successo ed è accorsa immediatamente dopo la chiamata dei militari. Il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bressanone, Capitano Ottavio Tosoni, nel commentare

l’episodio, ha voluto sottolineare il valore sociale e umano del lavoro svolto dai militari, anche al di fuori

dell’orario di servizio. «Questo intervento dimostra quanto i nostri Carabinieri siano sempre pronti a

intervenire, indipendentemente dalle circostanze. La sicurezza dei cittadini, e ancor di più quella dei

bambini, rappresenta una priorità assoluta per noi. È il senso del dovere e della responsabilità che rende il

nostro ruolo così importante nella società», ha dichiarato.